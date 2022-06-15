Эксперты оценили шансы Владимира Федотова выиграть с ЦСКА чемпионат России-2022/2023

15 июня появилась информация о том, что Владимир Федотов стал главным тренером московского ЦСКА. Тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перешли в столичную команду вместе с ним.
Владимир Федотов: ЦСКА является великим клубом
Эксперты уже оценили шансы ЦСКА выиграть чемпионат России в следующем сезоне. Сделать ставку на то, что армейцы выиграют золотые медали, в букмекерских конторах можно с коэффициентом 15.00. Это приблизительно 6% вероятности.
Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».
В ЦСКА заявили, что Чалов вернётся в расположение клуба.
В «Маккаби» не подтвердили возможное приглашение Березуцких.
Марадишвили: Чалову следовало перейти в «Кристал Пэлас».
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