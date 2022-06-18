Григорий Дрозд дал прогноз на бой Бетербиев — Смит

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд сделал прогноз на бой россиянина Артура Бетербиева с американцем Джо Смитом-младшим. Поединок пройдёт 19 июня, начало — не ранее 5:00 мск.



Ставка: победа Смита нокаутом за 9.50.



«Шансы у Смита в этом бою однозначно есть, всё же он справа очень сильно бьёт. Посмотрите его поединок с Димой Биволом, когда он в 11-м раунде ударил с правой неожиданно и очень сильно потряс россиянина. Тот, впрочем, выстоял и по делу одержал победу.

Где бесплатно покажут бой Бетербиев — Смит.

Смит обладает нокаутирующим ударом, его нельзя недооценивать. Он очень жёсткий, поэтому у него шансы есть 100%. Джо может хватить одной-двух возможностей, чтобы отправить оппонента в нокаут», — приводит слова Дрозда «Чемпионат».

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