Букмекеры назвали шансы ЦСКА выиграть медали с Владимиром Федотовым в РПЛ

На днях бывший тренер «Сочи» Владимир Федотов возглавил московский ЦСКА. Новый тренерский штаб уже приступил к работе с армейцами.
Владимир Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА.
Букмекеры оценили вероятность того, что столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/2023 финиширует в тройке лучших. Заключить пари на такое событие предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности.
Среди главных претендентов также санкт-петербургский «Зенит», который в том числе считается фаворитом в борьбе за золотые медали. Кроме того, занять место в топ-3 с вероятностью 43%, по мнению букмекеров, могут московские «Спартак» и «Динамо».
Успех бывшего клуба Федотова «Сочи» оценивается аналитиками с коэффициентом 3.40 — 29% вероятности.
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