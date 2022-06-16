Что ждёт ЦСКА с Федотовым? Сиюминутных результатов не будет

Сага с назначением нового главного тренера ЦСКА наконец завершилась. Владимир Федотов подписал контракт с клубом. Это отличный тренер, который должен помочь армейцам завершить период пятых мест. Но букмекеры пока осторожны в ожиданиях. Разбираемся в их прогнозах на выступления ЦСКА в новом сезоне.

С «Зенитом» в РПЛ побороться будет сложно

При всех сложностях у ЦСКА достаточно неплохой плацдарм и потенциальный состав. Однако с «Зенитом» побороться в реалиях РПЛ будет сложно: кадровые возможности сопоставимы, но всё-таки куда выше у петербургского клуба. Букмекеры дают на победу команды Сергея Семака коэффициент 1.30, а на ЦСКА – 15.00.

Точно такие же 15.00 предлагают на чемпионство «Динамо», «Сочи» и «Спартака». Все эти команды более-менее равны по составу, по подбору игроков. Это значит, что многое решит тренерское мастерство. С ним у Владимира Федотова проблем нет. Единственное, что может помешать – команде нужно будет привыкнуть к тренерским идеям. Федотов не из «пожарных», он хороший тактик. Поэтому какое-то время ЦСКА понадобится. Впрочем, все конкуренты, на которых предлагают такой же коэффициент, тоже сменили тренеров. Так что все в равных условиях.

Что касается других рынков, то за 4.25 можно поставить на то, что ЦСКА будет в топ-2 по итогам сезона РПЛ, а на армейцев в тройке призёров можно сделать ставку с коэффициентом 2.40.

На Кубок России неплохие шансы

Что до шансов федотовского ЦСКА победить в Кубке России, то здесь коэффициент 8.00. При этом расклад похож на чемпионат, разве что разница с «Зенитом» не такая большая. На успех петербуржцев дают коэффициент 4.00.

В «Сочи» Федотов не особенно задумывался над Кубком, выступления в РПЛ были куда важнее. Думается, что в ЦСКА тренеру придётся выкладываться на 100% на два фронта. Тем более что Кубок России становится более престижным.

Что может помешать Федотову? Недокомплект. Если впереди всё более-менее неплохо, хотя центрфорвард команде точно не помешал бы, то другие позиции требуют усиления. Ушёл Марио Фернандес, эта потеря сразу оголяет правый фланг. Не убедил в своей необходимости весной Жан Гбамен, так что в опорной зоне тоже есть вакансия. Нужен и центральный защитник, здесь тоже нет незыблемой связки. Плюс ко всему пока непонятно, чем завершится история с Юсуфом Языджи. Турок проявил себя здорово, но его выкуп влетит армейцам в копеечку, а договориться с «Лиллем» пока не удаётся. Так что Владимиру Федотову предстоит большая работа совместно с руководством. Состав нужно укреплять. Если получится – болельщики ЦСКА могут вспомнить о чемпионских временах.