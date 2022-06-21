Словакия — Италия: эксперты назвали фаворита юношеского чемпионата Европы

21 июня состоится матч группового этапа ЧЕ-2022 U19 Словакия — Италия. Начало встречи в Трнаве (Словакия) запланировано на 18:30 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч «Зенит» — «Нижний Новгород».

Аналитики не сомневаются в победе гостей: заключить пари на сборную Италии предлагается с коэффициентом 1.36. Успех словаков оценивается в 7.80. На ничью дают коэффициент 5.40.



Эксперты убеждены, что игра юношеского ЧЕ-2022 Словакия — Италия станет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.51.

Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.63. Гол итальянцев идёт с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.75.

Прогноз с коэффициентом 3.15 на матч Словакия — Италия.

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