«Нафтан» — «Минск»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Минск».
Ставка: победа «Нафтана» с форой (+1) за 2.08.
«Шикарный сезон у «Нафтана» в Первой лиге намечается: лишь ничья да одно поражение в восьми матчах чемпионата. С игрой в запасе делит первую строчку с ФК «Петриков».
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Скорее всего, состоится возвращение новополоцкого клуба в элитный дивизион, где команда всегда была крепким середняком, но дважды выигрывала Кубок Беларуси и участвовала в еврокубках. Но пока на повестке встреча с «Минском». Она может быть расценена, как проверка сил в противостоянии с коллективом из Высшей лиги. А это хорошая мотивация показать себя.
«Горожане» тем временем отлично шли по дистанции, пока не проиграли в Мозыре в прошлом туре. Удар болезненный, но не критичный – позиции в верхней части таблицы у подопечных Вадима Скрипченко сохраняются. В ближайшие выходные очень важная домашняя игра с «Белшиной».
Наверняка тренерский штаб «Минска» даст некоторым лидерам отдохнуть – поднимет из резерва воспитанников. Конечно, гости постараются пройти в 1/8 финала Кубка страны – тут сомнений нет. Но получится ли минимальными усилиями? Сомневаюсь. Не исключаю ничейного исхода в основное время», — сказал Ходасевич.
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