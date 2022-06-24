Беатрис Хаддад Майя — Петра Квитова: прогноз Ильи Родина на матч в Истбурне

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Истбурне Беатрис Хаддад Майя — Петра Квитова.



Ставка: победа Квитовой за 2.10.



«Бразильянка Хаддад Майя не знает горечи поражений 12 матчей. Потрясающий сезон для Беатрис получается! Уверен, что такого прорыва мало кто ожидал от нее. Я за бразильянкой слежу давно, крепкий игрок, спору нет, но что Хаддад Майя начнет всех побеждать и брать титул за титулом? Знаете, я бы больше поверил в такую историю с египтянкой Маяр Шериф, но не Хаддад Майя.

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Как говорится, спортсменка, комсомолка и просто красавица! Кстати, эта красавица неделей ранее уже обыгрывала чешку Квитову на турнире в Бирмингеме, а следовательно, что стоит ожидать от этого матча? Правильно, обратную победу. Напомню, что в моем арсенале есть такое наблюдение, как обмен победами на коротком промежутке времени между одного уровня соперницами. Еще год назад скажи, что Беатрис и Петра — это одного поля ягоды, вы бы покрутили пальцем у виска головы. Но на сегодняшний день можно отнести девушек в одну категорию.



Теперь статистика. К сожалению, у нас неполная картина по статистике в связи с неявкой Цуренко в четвертьфинале против Хаддад Майя. То есть Квитова сыграла три матча — и картина по статистике вырисовывается. Бразильянка провела всего два матча. Исходя из этого количества матчей, можно сделать вывод, что Петра выглядит интереснее в Истборне. Победы над Векич, Дарт и Бултер. Причем последние две с wild card, а первая по традиции играет неплохо на травяных кортах.



Квитова выглядит выгоднее бразильянки как на подаче, так и на приеме. Причем на подаче у обеих гроссмейстерские показатели, но Петра за счет попадания первым мячом выглядит убедительнее. Прием идет с небольшим преимуществом чешки. А вот брейк-пойнты Хаддад Майя реализует хладнокровнее.



Учитывая мои наблюдения «обраток» и небольшое статистическое преимущество у Петры Квитовой, считаю сыграть исполинский коэффициент с чешским исполином наиболее выгодным предложением на сегодня», — сказал Родин.



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