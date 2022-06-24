Бенжамен Бонзи — Стефанос Циципас: прогноз Игоря Панкова на матч турнира на Мальорке

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира на Мальорке Бенжамен Бонзи — Стефанос Циципас.
Ставка: победа Бонзи с форой (+3) за 1.69.
«Бенжамен Бонзи сполна оправдывает наши ожидания в прогнозах и по праву прошел в полуфинал Мальорки. Нельзя сказать, что совершил француз серьезные подвиги – на снятии прошел Табило, в двух сетах обыграл давно уже пребывающего на спаде Шаповалова и с учетом нынешней формы, можно сказать, даже на классе справился с Альтмайером, сделав по брейку в каждом из сетов.
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При этом важно отметить, что в двух предыдущих матчах всего один раз Бенжамен отдал свою подачу, оба раза отработал на цифрах выше 80% набранных очков на первой подаче. Такие показатели даже с учетом соперников на пустом месте не появляются
Конечно, держим в памяти и недавнюю травяную личную встречу в Галле. Тогда было поражение, но по игре точно француз не заслуживал поражения. Более того, фору в три гейма удержал.
Циципас выиграл два матча. Но стабильностью не отличался. С Ивашко сыграл идеально на своей подаче. А вот с Хироном уже были спады, не удержал преимущество в первом сете, неуверенно отыграл вторую партию. В целом, был во многом равный матч.
Не жду, что сегодня в расстановке сил в этой паре что-то изменится в сравнении с Галле. Бонзи впечатляет игрой на своей подаче, запас сил еще огромный. Тот же Жирон в прошлом раунде на равных отыграл с Циципасом, что вполне способен сегодня сделать и Бенжамен», — сказал Панков.
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Финалиссима приравнена к товарищескому матчу.
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