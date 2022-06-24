«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч финала Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Колорадо» и ТБ 5.5 за 3.00.



«Обидно, что «Тампа» проиграла и не сравняла счёт в серии. Обидно, что это произошло в овертайме и в спорном моменте. Главный тренер «Тампы» Купер намекнул, что его команду засудили. Это говорит о том, что мотивация у «Тампы» должна быть сумасшедшая.

Почему «Тампа» не даст «Колорадо» закрыть серию в пятом матче.

Конечно, бросается в глаза, насколько хорошо «Колорадо» давит «Тампу». В овертайме 12:3 по броскам – «Колорадо» полностью задавил «Тампу», разница в физике бросается в глаза.



Дома «Колорадо» практически не проигрывает. Как бы ни хотелось продлить эту серию на семь матчей, думаю, что «Колорадо» у себя дома должен ставить точку. Затягивать серию «лавинам» ни к чему, давать «Тампе» поверить в себя слишком опасно.

Можно попробовать поставить на то, что «Колорадо» выиграет в основное время при тотале больше 5,5. «Эвеланш» выглядят зверюгами в этом финале», — сказал Лысенков.



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