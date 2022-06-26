«Сочи» — «Зенит»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Сочи» проиграл «Зениту» во встрече второго тура предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Игра состоялась на территории академии «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Зелимхан Бакаев рассказал о первом голе за «Зенит».

Основное время завершилось со счётом 1:1. Оба гола были забиты после перерыва. На 73-й минуте Зелимхан Бакаев вывел действующего чемпиона России вперёд, забив первый мяч за новый клуб.

На 75-й минуте «Сочи» провёл ответный гол, отличился Георгий Мелкадзе. Согласно регламенту, сразу после окончания основного времени состоялась серия послематчевых пенальти.

«Зенит» оказался точнее — 4:2. Сине-бело-голубые реализовали все четыре попытки, а у южан с «точки» не смогли забить Иван Миладинович и Тимофей Маргасов.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с четырьмя очками в двух матчах. «Сочи» и «Пари НН» набрали по одному баллу в одной игре. ЦСКА пока не вступил в борьбу.

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