«Тампа» — «Колорадо»: где смотреть онлайн 6-й матч финала НХЛ, прямой эфир, трансляция

27 июня в Тампе пройдёт шестой матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Начало запланировано на 3:00 мск.



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В прямом эфире трансляцию матча можно будет посмотреть на американском канале ESPN+.



После пяти матчей в серии лидирует «Колорадо» — 3-2. «Эвеланш» находятся в одной победе от Кубка Стэнли.



Эксперты отдают минимальное предпочтение подопечным Джареда Беднара. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.63, успех «Колорадо» идёт за 2.46. Ничья по итогам трёх периодов доступна за 4.72.

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Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.09. Если соперники забросят как минимум по две шайбы, зайдёт коэффициент 1.60.



Победа «Тампы» с учётом дополнительного времени идёт за 2.01, успех «Колорадо» в шестой игре оценивается в 1.95.

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