Букмекеры назвали фаворита юношеского чемпионата Европы перед 1/2 финала

В Словакии проходит юношеский чемпионат Европы — 2022 среди сборных команд до 19 лет. Групповой этап турнира завершён, по итогам в стадию 1/2 финала попали сборные Франции, Англии, Италии и Израиля.
Зелимхан Бакаев рассказал о первом голе за «Зенит».
Букмекеры оценили шансы команд выйти в финал и одержать победу в соревновании. Фаворитами в борьбе за звание чемпионов Европы, по мнению аналитиков, являются французы. Заключить пари на их успех в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.
Сделать ставку на победу англичан предлагается с коэффициентом 3.60 (27% вероятности), а замыкают тройку итальянцы с коэффициентом 5.50 (18% вероятности).
Сенсационная победа сборной Израиля до 19 лет оценивается экспертами коэффициентом 13.00 — всего 7% вероятности.
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