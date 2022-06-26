Эксперты дали прогноз на результативность Садио Мане после перехода в «Баварию»

Садио Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» 22 июня текущего года. Соглашение сенегальского нападающего с немецким клубом рассчитано на три года.
Зелимхан Бакаев рассказал о первом голе за «Зенит».
Букмекеры сделали свой прогноз на результативность Мане в чемпионате Германии. Если форвард за сезон-2022/2023 в немецкой Бундеслиге забьёт больше 16.5 мяча, сыграет коэффициент 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности.
Кроме того, аналитики предлагают заключить пари на голевые передачи сенегальца. Тотал больше 4.5 ассиста оценивается в букмекерских конторах также с коэффициентом 1.85.
А вот в то, что Садио Мане будет демонстрировать грубую игру, букмекеры не верят. Тотал меньше 3.5 жёлтой карточки доступен за коэффициент 1.51 (66% вероятности), а поставить на тотал больше 0.5 красной карточки можно за 2.90 (34%).
«Реал» попробует приобрести Салаха за € 70 млн.
Агент Клаудиньо прокомментировал слухи о переходе игрока в «Бенфику».
Бывший главный тренер «Спартака» ведёт переговоры с «Аль-Ахли».
Владелец «Амкала»: к счастью, с Овечкиным в единоборства я не вступал.
Кравцов: атмосфера в «Зените» прекрасная, бразильцы весёлые.
Алберто бежит из России. Но кому от этого хуже: ему или «Зениту»?
- 26 июня 2022
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:13
-
06:19
-
05:21
-
04:08
- 25 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
06:12
-
05:04
- 24 июня 2022
-
23:14
-
19:00
-
18:00
-
17:07
-
17:00
-
16:00
-
15:31