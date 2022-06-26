Эксперты дали прогноз на результативность Садио Мане после перехода в «Баварию»

Садио Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» 22 июня текущего года. Соглашение сенегальского нападающего с немецким клубом рассчитано на три года.

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Букмекеры сделали свой прогноз на результативность Мане в чемпионате Германии. Если форвард за сезон-2022/2023 в немецкой Бундеслиге забьёт больше 16.5 мяча, сыграет коэффициент 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности.

Кроме того, аналитики предлагают заключить пари на голевые передачи сенегальца. Тотал больше 4.5 ассиста оценивается в букмекерских конторах также с коэффициентом 1.85.

А вот в то, что Садио Мане будет демонстрировать грубую игру, букмекеры не верят. Тотал меньше 3.5 жёлтой карточки доступен за коэффициент 1.51 (66% вероятности), а поставить на тотал больше 0.5 красной карточки можно за 2.90 (34%).

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