«Арсенал» – «Славия»: прогноз Николая Ходасевича на матч с коэффициентом 2.12

Белорусский спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 12-го тура Высшей лиги Беларуси «Арсенал» – «Славия-Мозырь».

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Ставка: победа «Славии» за 2.12.

«Арсенал» впервые в сезоне почувствовал вкус победы – в 1/16 финала Кубка Беларуси обыграл «Лиду». В чемпионате мрак: ноль викторий да четыре ничьи после 11 туров. Подвал турнирной таблицы. Горький осадок после домашнего свидания с «Шахтёром» в прошлом туре – судья не поставил в ворота «горняков» пенальти за откровенную игру рукой в штрафной. А вдруг всё пошло бы по другому сценарию? Но это сослагательное наклонение.



«Славия» в этом сезоне хороша – с пятью победами крепкий середняк таблицы. Неделю назад отгрузила в ворота крепкого «Минска» сразу четыре мяча и праздновала успех. В кубковом матче без нервов разобралась с «Молодечно». Дальше по плану не опростоволоситься в противостоянии с аутсайдером. Такой шанс имеется? В чемпионате Беларуси всё возможно.



Но логика подсказывает, что гости должны побеждать. Пускай и в трудном матче. А коэффициент на успех «Славии» дают хороший. Можно пробовать. Моя ставка: П2».

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