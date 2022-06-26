Эксперты назвали шансы «Тампы» сравнять счёт в серии с «Колорадо»

27 июня состоится шестой матч финала Кубка Стэнли – 2022 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Начало встречи – в 3:00 мск.

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После пяти игр «Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-2. Если «Эвеланш» выиграют шестой матч, они станут обладателями Кубка Стэнли.

Эксперты склоняются к победе гостей. Заключить пари на выигрыш «Колорадо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, успех «Тампы» по итогам трёх периодов идёт за 2.67. На ничью после 60 минут дают 4.57.



Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 5.5 шайбы оценивается в 1.87, а на тотал меньше 5.5 шайбы дают 2.07.

Гол Валерия Ничушкина идёт за 3.40, гол Никиты Кучерова — за 2.10.

Итоговая победа «Тампы» доступна за 2.06, успех «Колорадо» с учётом овертайма оценён в 1.88.

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