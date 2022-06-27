«Урал» — «Акрон»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Урал» и «Акрон» сыграли вничью в товарищеской встрече. Матч состоялся на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Канчельскис включил «Зенит» в пятёрку лучших клубов Европы по инфраструктуре.

Итоговый счёт — 2:2. По договорённости между командами игра состояла из трёх таймов по 45 минут.



На исходе первого тайма форвард Карим Гираев вывел клуб из Тольятти вперёд. В начале второго тайма полузащитник «Урала» Александр Юшин провёл ответный мяч.



На 114-й минуте нападающий Святослав Кожедуб вернул лидерство представителю ФНЛ. Спустя четыре минуты нападающий екатеринбуржцев Даниил Арсентьев спас свою команду от поражения.

«Урал» продолжает подготовку в новому сезону Российской Премьер-Лиги. В первом туре екатеринбуржцы на выезде сыграют с ЦСКА 16 июля.

Ловрен: ничего не имею против России, хотя на меня оказывали давление.

Мостовой жёстко раскритиковал поведение игрока «Спартака» Ларссона.

Стал известен клуб АПЛ, в который может перейти форвард «Зенита» Алберто.

В США призвали запретить Овечкину въезд в страну из-за участия в матче «Динамо».

Кожевников предложил вызвать Овечкина в сборную России по футболу.

Неймар решил покинуть «ПСЖ» после слов президента клуба.