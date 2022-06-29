«Торпедо» — «Волгарь»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Московское «Торпедо» сыграло вничью астраханским «Волгарём» в контрольном матче. Встреча состоялась на стадионе «Сатурн» в Раменском.
Прогноз с коэффициентом 2.20 на матч ЦСКА — «Зенит».
Итоговый счёт — 1:1. Оба гола были забиты после перерыва. На 75-й минуте Артём Делькин вывел московский клуб вперёд, однако удержать победу «Торпедо» не удалось. В концовке основного времени Олег Смирнов отправил мяч в свои ворота.
«Торпедо» продолжает подготовку к старту Российской Премьер-Лиги. В первом туре чёрно-белые примут «Сочи». Игра состоится 17 июля.
«Волгарь» выступает в Первой лиге. В минувшем розыгрыше ФНЛ клуб из Астрахани занял 16-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 38 матчах.
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