Тим ван Рейтховен — Райлли Опелка: прогноз Сергея Фомина на матч 1/32 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Тим ван Рейтховен — Райлли Опелка.
Ставка: победа ван Рейтховена за 1.80.
«Интересный матч нас ожидает во втором раунде турнире. Оба теннисиста обладают прекрасной подачей и могут сильно пробивать с задней линии. На корте будет жарко.
Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.
Опелка пока в поисках своей лучшей игры на траве. Есть большие трудности с обработкой мячей. Ему не совсем удобен такой низкий отскок, и зачастую не хватает разнообразия в игре. Американец действует слишком прямолинейно. В первом раунде без особых трудностей прошёл Табернера, но стоит сказать, что испанец совсем не жалует травяное покрытие.
Ван Рейтховен открылся с приятной стороны в эту травяную часть сезона. Смог выиграть свой первый титул на уровне ATP-250 в Хертогенбосхе. Пришлось для этого обыгрывать таких сильных теннисистов, как Фритц, Оже-Альяссим, Медведев, и такой путь впечатляет. Здорово получается действовать и на задней линии, и на своей подаче.
Как итог, считаю, что на данном отрезке ван Рейтховен смотрится предпочтительнее по игре, поэтому стоит заиграть его победу», — сказал Фомин.
Джокович обратился к болельщикам после старта на Уимблдоне.
Серена Уильямс проиграла 115-й ракетке мира и покинула Уимблдон.
Берреттини снялся с Уимблдона. В прошлом году он дошёл до финала.
Ига Свёнтек выиграла 36 матчей подряд и побила рекорд Винус Уильямс.
Макинрой назвал ошибкой отстранение россиян от Уимблдона.
Алькарас — о Медведеве: все хотят видеть на Уимблдоне первую ракетку мира.
Чесноков: сейчас Медведев будет чертовски пахать.
- 29 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
06:11
-
05:29
-
04:36
- 28 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:13
- 27 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30