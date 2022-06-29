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Тим ван Рейтховен — Райлли Опелка: прогноз Сергея Фомина на матч 1/32 финала Уимблдона

Тим ван Рейтховен — Райлли Опелка: прогноз Сергея Фомина на матч 1/32 финала Уимблдона
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Тим ван Рейтховен — Райлли Опелка.

Ставка: победа ван Рейтховена за 1.80.

«Интересный матч нас ожидает во втором раунде турнире. Оба теннисиста обладают прекрасной подачей и могут сильно пробивать с задней линии. На корте будет жарко.

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Опелка пока в поисках своей лучшей игры на траве. Есть большие трудности с обработкой мячей. Ему не совсем удобен такой низкий отскок, и зачастую не хватает разнообразия в игре. Американец действует слишком прямолинейно. В первом раунде без особых трудностей прошёл Табернера, но стоит сказать, что испанец совсем не жалует травяное покрытие.

Ван Рейтховен открылся с приятной стороны в эту травяную часть сезона. Смог выиграть свой первый титул на уровне ATP-250 в Хертогенбосхе. Пришлось для этого обыгрывать таких сильных теннисистов, как Фритц, Оже-Альяссим, Медведев, и такой путь впечатляет. Здорово получается действовать и на задней линии, и на своей подаче.

Как итог, считаю, что на данном отрезке ван Рейтховен смотрится предпочтительнее по игре, поэтому стоит заиграть его победу», — сказал Фомин.

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