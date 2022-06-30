Максим Кресси — Джек Сок: прогноз Сергея Фомина на матч 1/32 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Максим Кресси — Джек Сок.
Ставка: ТБ 39.5 за 1.70.
«Кресси набрал крейсерский ход. В первом раунде турнира в статусе андердога переиграл Оже-Альяссима в четырёх партиях. Причем победа была добыта абсолютно по делу.
Маррей ответил на вопрос о продолжении карьеры после поражения на Уимблдоне.
Максим качественно подавал на протяжение всего матча и, самое главное, смог сохранить концентрацию в ключевые отрезки встречи. Очевидно, что набранная игровая форма неделей ранее сохраняется и американец близок к своему игровому пику.
Сок уверенно прошел квалификацию к турниру. Без потери сета. На старте основной сетки без лишних проблем переиграл Сапату Миральеса. Джек активно играл на задней линии и здорово пробивал оборону соперника.
Оба теннисиста умеют здорово держать свою подачу. Скорее всего, мы увидим тай-брейк и, возможно, не один. В таком случае не хочется гадать, кто станет победителем встречи. Самой логичной ставкой будет тотал больше. Должна быть борьба, где шансы на итоговую победу могут быть у любого из теннисистов», — сказал Фомин.
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