Брэд Ридделл — Джалин Тёрнер: прогноз Георгия Макарова на бой UFC

Профессиональный каппер Георгий Макаров дал прогноз на бой UFC Брэд Ридделл — Джалин Тёрнер, который состоится 3 июля.



Ставка: победа Ридделла за 2.04.



«Победная серия Ридделла из семи боёв закончилась в его последнем бою. 30-летний боец из Крайстчёрча (Новая Зеландия) потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Рафаэля Физиева на турнире UFC Vegas 44 4 декабря 2021 года.

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До этого поражения Ридделл выиграл семь боёв подряд, включая свои первые четыре выступления в UFC. Бывший чемпион Wollongong Wars в полусреднем весе Ридделл также дрался в рамках Glory of Heroes и Hex Fight Series, прежде чем присоединился к UFC в 2019 году.

Все четыре победы Брэд одержал решением судей, в то время как Тёрнер одержал все свои победы в карьере досрочно. Брэд Ридделл тренируется вместе с Исраэлем Адесаньей и Алексом Волкановски в зале City Kickboxing. В целом у Ридделла рекорд 10-2 с пятью нокаутами.



Тёрнер — один из самых высоких бойцов дивизиона (191 см), и его размах рук составляет 192 см. Джалин идёт на серии из четырёх побед после того, как начал свою карьеру в UFC с рекорда 1-2. Он продемонстрировал своё самое впечатляющее выступление на турнире UFC 272 в марте, когда 27-летний боец победил Джейми Малларки техническим нокаутом во втором раунде.

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Все победы Тёрнера заканчивались финишами, включая победы болевым приёмом над Урошем Медичем и Броком Уивером, а также нокаутом – над Калланом Поттером и Джошуа Кулибао в UFC. Общий рекорд спортсмена из Сан-Бернардино, штат Калифорния, составляет 12-5.



Удивительно, что такой проверенный ветеран кикбоксинга, как Брэд Ридделл, идёт андердогом, я это объясняю только последним поражением от Физиева. В ударной технике Ридделл должен превосходить Тёрнера, как и в выносливости. По статистике, у Ридделла выше точность и лучше защита на ногах, единственное преимущество Тёрнера — это его габариты, которые Брэду придется проходить, с чем, я думаю, он уверенно справится», — сказал Макаров.

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