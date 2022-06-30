Эксперты «Фонбет» назвали шансы Иги Свёнтек выиграть Уимблдон

Польская теннисистка Ига Свёнтек продолжает свою феноменальную победную серию. Победа в первом круге Уимблдона над Яной Фетт стала 36-й подряд для польской теннисистки. Это самая длинная победная серия в XXI веке и шестая за всю историю. Свёнтек опережают только Мартина Хингис (37 побед подряд), Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова (74).



Эксперты «Фонбет» принимают ставки на то, что Свёнтек выиграет Уимблдон. По оценке аналитиков, полька — явный фаворит турнира. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.30. На то, что Ига не сможет победить, дают коэффициент 1.55.



В последний раз Свёнтек проигрывала 16 февраля на турнире в Дубае. Во втором круге Уимблдона польская спортсменка сыграет с Лесли Керкхове.