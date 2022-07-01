Израиль — Англия: прогноз Артура Петросьяна на финал юношеского Евро — 2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Израиль U19 — Англия U19 в рамках молодёжного чемпионата Европы.



Ставка: ТМ 3 за 1.75.



«Говорим о финале чемпионата Европы до 19 лет. Израиль сыграет с Англией. Наверняка все ожидали другую пару финалистов, и я в том числе. Казалось, что Франция на голову выше всех остальных на этом турнире. Что уж говорить, если там 10 игроков выступают в основных составах чемпионата Франции.

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Однако Франция не совладала с Израилем, у которого очень приятная команда, организованная и здорово контратакующая. Интересных ребят хватает. Израиль смог переиграть мощных французов — не без доли везения, но тем не менее.



Англичане — вторая по силе команда на турнире после Франции. Не сказал бы, что она выделяется чем-то особенным. Организованная, мало что позволяет у своих ворот.

В последних 10 матчах пропустили всего два мяча — и один на этом чемпионате. Надёжность в обороне просто потрясающая, так что шансов у Израиля будет совсем немного.

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Когда встречается одна команда, которая заточена на контратаку, и другая, не особенно раскрывающаяся, то есть большая доля вероятности, что много забитых мячей мы не увидим. Будет мало риска со стороны обеих команд, поэтому первое, что напрашивается, — тотал меньше 3 мячей.



Думаю, в основное время Англия здесь не должна проиграть, поэтому возьму ещё и такой вариант — Х2 и ТМ (3,5). Игра должна получиться напряжённой, может быть, местами нервной, но интересной», — сказал Петросьян.

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