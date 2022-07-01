Англия — Израиль, финал ЧЕ-2022 U19. Чересчур круто для скромных израильтян

1 июля состоится финальный матч ЧЕ-2022 U19 Англия — Израиль. Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают явными фаворитами англичан: поставить на их победу в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех израильтян оценивается в 7.40. На ничью дают коэффициент 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на финал ЧЕ-2022 U19 Англия — Израиль 1 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что игра юношеского ЧЕ-2022 Англия — Израиль получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.11. Гол израильтян доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на финал ЧЕ-2022 Англия U19 — Израиль U19 (01.07.2022)

На юношеском футбольном первенстве в Словакии осталось провести решающий матч. Турнир уже подарил любителям футбола несколько ярких игр и интригующих сюжетов. Специалисты открыли для себя более десятка потенциальных звёзд. Например, ярко заявил о себе главный бомбардир турнира Лум Чауна из Франции. Нападающий французского «Ренна» забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Правда, французы остались за бортом после полуфиналов. 1 июля золотые медали турнира разыграют фаворит первенства юношеская сборная Англии и возмутитель спокойствия юношеская сборная Израиля. Матч пройдёт на газоне стадиона «Трнава» в присутствии болельщиков обеих команд. И это прекрасно, зрелище обещает быть интересным.

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Англичане подошли к групповому этапу в хорошей форме и сразу включили максимальные обороты. Легко вышли в плей-офф, набрав девять очков в компании с молодёжными сборными Австрии, Сербии и Израиля. В активе у «трёх львов» три победы с общим счётом 7:0. Сразу скажем, что от крепкой обороны сборной Англии и будем отталкиваться.

Наставник англичан Иан Фостер собрал надёжных исполнителей в линии защиты. Ронни Эдвардс из «Питерборо» и Джаррелл Куанса из «Ливерпуля» идеально дополняли друг друга, ставя перед форвардами соперников неразрешимые задачи. Стоит отметить, что Куанса забил важнейший гол в полуфинале с Италией.

Молодёжка итальянцев стала первой командой на турнире Евро-2022, кто создал серьёзные проблемы Англии. Они поставили «трёх львов» в положение отыгрывающихся уже в начале первого тайма. До 60-й минуты сдерживала напор, пока Скотт не сравнял счёт. Пропустила Англия с пенальти после нарушения правил в своей штрафной.

После этой оплошности защита играла практически безошибочно. Мы предполагаем, что молодёжная сборная Израиля столкнётся с трудностями при создании голевых моментов и вряд ли сумеет огорчить голкипера Мэттью Кокса. Аргументы за этот исход можно легко найти в очной встрече на групповой стадии соревнования.

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Оппоненты волею календаря встречались в третьем туре. К тому моменту англичане уже решили задачу по выходу из группы с первого места, а израильтянам нужна была победа. Иан Фостер выпустил на поле нескольких резервистов, но даже такому составу Англии соперник не сумел забить хотя бы один гол. Встреча завершилась минимальной победой англичан.

Сборная Израиля на групповой стадии оставила позади себя в турнирной таблице Австрию и Сербию и вслед за англичанами вышла в плей-офф. Там достались в соперники очень сильные французы с лучшим бомбардиром турнира во главе. Но подопечные Офира Хаима не дрогнули, а совершили сенсацию.

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Французская молодёжка изначально считалась явным фаворитом полуфинальной игры. В составе несколько первоклассных футболистов, уже выступающих за ведущие европейские клубы. Однако недооценка соперника подвела. Израиль же сыграл максимально самоотверженно. «Трёхцветные» сидели на воротах Царфати, но пробить голкипера долгое время не удавалось.

За счёт автогола Израилю удалось неожиданно выйти вперёд, и игра приобрела с их стороны совершенно закрытый характер. Команда не обладает подбором креативных футболистов в атаке, поэтому итоговые четыре удара в створ ворот молодёжи Франции не должны удивлять. Второй гол израильтян в ворота соперника в какой-то мере тоже стал случайным, но именно он решил судьбу полуфинала.

Команда Израиль U19 всего во второй раз в своей истории прошла в финальную часть юношеского европейского первенства. Дебют оказался крайне неудачным, поскольку обернулся для израильтян тремя поражениями в трёх играх. Нынешнее поколение хоть и является талантливым, но пока не обладает опытом больших матчей. Ждать от них гола в ворота англичан и очередной сенсации вряд ли стоит.

Кроме того, англичане вообще пропускают по большим праздникам. Провели в текущем календарном году семь встреч, все из них выиграли, пропустив при этом в свои ворота только два мяча. Линия обороны отлично сыграна, футболисты регулярно получают опыт в сильных английских футбольных дивизионах, в том числе и АПЛ. Забить такой команде будет сложно. Победа Англии всухую за 2.33 объективно заслуживает внимания.

Прогноз и ставки на финал юношеского ЧЕ-2022 Англия — Израиль 1 июля 2022 года

Сборная Англии показывает лучший футбол на юношеском чемпионате Европы, заслуженно вышла в финал. В составе есть потенциальные звёзды для главной национальной команды. Мы предполагаем, что наставник «трёх львов» внимательно отнесётся к ошибкам Франции и сделает соответствующие выводы. Атака Англии набрала оптимальную форму, оборона поражает своей неприступностью. Поэтому их победа в основное время без пропущенных голов весьма вероятна.

Ставка: победа Англии всухую за коэффициент 2.33.

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