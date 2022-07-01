«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Александра Елагина на игру предсезонного Кубка

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на встречу товарищеского турнира «Пари НН» — «Сочи».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.



«Соперники проведут свои вторые матчи в рамках этого турнира. Обе команды проиграли действующему чемпиону «Зениту» по пенальти. То есть сейчас у них по одному очку после одной игры, так как оба поражения случились в серии пенальти.

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Питерцы не смогли одолеть соперников в основное время. Обе команды удостоились положительных оценок и со стороны болельщиков, и со стороны журналистов.



У обоих клубов новые главные тренеры. Сочинцев возглавил Вадим Гаранин. С нижегородцами теперь работает Михаил Галактионов. Обе команды забили «Зениту», а это не так и просто. Поэтому и в их очном матче жду забитых голов.

На тотал больше 2.5 гола дают коэффициент 1.81. На мой взгляд, это хорошее предложение», — сказал Елагин.



Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».



Эдуард Мор дал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».



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