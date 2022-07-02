Букмекеры дали прогноз на результативность Гарета Бэйла в МЛС

Гарет Бэйл перешёл в «Лос-Анджелес» из мадридского «Реала» 27 июня текущего года. Соглашение валлийского нападающего с американским клубом рассчитано на год с возможностью продления ещё на один.

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Букмекеры сделали свой прогноз на результативность Бэйла в МЛС. Если форвард в сезоне-2022 забьёт больше 5.5 мяча, сыграет коэффициент 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности.



Кроме того, аналитики предлагают заключить пари на голевые передачи валлийца. Тотал больше 4.5 ассиста оценивается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10 — 47% вероятности.



А вот в то, что Гарет Бэйл будет демонстрировать грубую игру, букмекеры не верят. Тотал меньше 1.5 жёлтой карточки доступен за коэффициент 1.51 (66% вероятности), а поставить на тотал больше 0.5 красной карточки можно за 15.00 (всего 6% вероятности).

Напомним, Бэйл дебютирует за свой новый клуб 9 июля в дерби с «Лос-Анджелес Гэлакси».

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