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ЦСКА – «Пари НН»: ставка Евгения Ловчева на матч предсезонного турнира

ЦСКА – «Пари НН»: ставка Евгения Ловчева на матч предсезонного турнира
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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН» в рамках предсезонного турнира.

Ставка: победа ЦСКА за 1.57.

«Прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН»: ЦСКА победит, ничья в первом тайме и тотал меньше 2,5.

Команды только-только выходят из тренировочного процесса. ЦСКА сыграл с «Зенитом» не очень хорошо, поэтому игроки будут настроены хорошо, тем более что играть будут у себя на поле. Мне кажется, что работа Федотова уже как-то будет видна.

В то же время ЦСКА не обладает таким нападением, чтобы разбить нижегородцев, поэтому будет немного голов», — сказал Ловчев.

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