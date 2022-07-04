ЦСКА – «Пари НН»: ставка Евгения Ловчева на матч предсезонного турнира

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН» в рамках предсезонного турнира.
Ставка: победа ЦСКА за 1.57.
«Прогноз на матч ЦСКА – «Пари НН»: ЦСКА победит, ничья в первом тайме и тотал меньше 2,5.
Команды только-только выходят из тренировочного процесса. ЦСКА сыграл с «Зенитом» не очень хорошо, поэтому игроки будут настроены хорошо, тем более что играть будут у себя на поле. Мне кажется, что работа Федотова уже как-то будет видна.
В то же время ЦСКА не обладает таким нападением, чтобы разбить нижегородцев, поэтому будет немного голов», — сказал Ловчев.
Почему ЦСКА разочарует в матче с «Пари НН».
У ЦСКА — ещё минус два легионера. Кем играть Федотову?
Фёдор Чалов: всем советую попробовать свои силы в Европе.
Семак: «Зенит» играл за Суперкубок в Москве и молчал.
«Фиорентина» недовольна желанием Кокорина остаться.
Соболев: думаю, у «Спартака» с Абаскалем всё будет хорошо.
Канчельскис: с каждым днём всё больше выясняется, что Дзюба никому не нужен.
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