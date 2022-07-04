ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Михаила Поленова на контрольную игру 4 июля

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на товарищеский матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».
Ставка: победа ЦСКА и ТМ 3.5 за 2.38.
«ЦСКА после крупного поражения от «Зенита» играет с «Пари НН», который, в свою очередь, оба своих матча сыграл вничью.
Думаю, что стоит обратить внимание на слова Владимира Федотова. Он часто говорит о том, что команде нужно усиление. Это уже перешло границы какой-то политкорректности, когда он открытым текстом через прессу обратился к руководству, рассказав о том, что усиление нужно прямо сейчас. Из команды уходят легионеры, их позиции невозможно заменить российскими игроками без потери качества. Даже с потерей качества не очень получается, потому что входящих трансферов у ЦСКА практически нет. Это довольно серьёзная проблема. Уж каким бы ни был Федотов классным строителем игры, ему нужны хорошие исполнители. Многие ожидали массового перехода футболистов из «Сочи» в ЦСКА, но пока этого не происходит. Есть опасения насчёт того, в каком виде ЦСКА войдёт в новый сезон.
Что остаётся у ЦСКА, на мой взгляд, так это костяк игроков, вокруг которого можно строить игру. Тут как раз тренерский талант Владимира Федотова, который умеет слепить хорошую команду и построить игру на минимуме возможностей, может проявиться и в ЦСКА. Первый матч не очень показателен. Играли против хорошо укомплектованного «Зенита». Но самое главное – питерцы сыгранны. К тому же «Зенит» готовится к официальному старту на неделю раньше — уже 9 июля ему играть за Суперкубок. Его кондиции чуть выше, чем у других команд. Может, в матче с ЦСКА это проявилось.
Применительно к «Пари НН» — за ЦСКА преимущество в классе игроков и выводы из сложившегося неудачного матча. Я думаю, что можно попробовать сыграть победу ЦСКА через низ», — сказал Поленов.
Почему ЦСКА разочарует в матче с «Пари НН».
У ЦСКА — ещё минус два легионера. Кем играть Федотову?
Фёдор Чалов: всем советую попробовать свои силы в Европе.
Семак: «Зенит» играл за Суперкубок в Москве и молчал.
«Фиорентина» недовольна желанием Кокорина остаться.
Соболев: думаю, у «Спартака» с Абаскалем всё будет хорошо.
Канчельскис: с каждым днём всё больше выясняется, что Дзюба никому не нужен.
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