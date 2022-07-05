«Динамо» — «Рубин»: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча

5 июля состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Рубин». Начало – в 17:00 мск.

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Эксперты отдают явное преимущество бело-голубым: поставить на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.80. Успех казанцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.50.



Аналитики убеждены, что матч «Динамо» Москва — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.12.

Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.12. Гол в исполнении «Рубина» идёт с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.64.

Гол в каждом тайме идёт за 1.70, результативная ничья — за 4.80.

Прогноз на матч «Динамо» — «Рубин» с коэффициентом 2.08.

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