Мисаки Дои — Мирьям Бьорклунд: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Бастаде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Бастаде Мисаки Дои — Мирьям Бьорклунд.
Ставка: победа Бьорклунд с форой (-4) за 1.62.
«Для Бьорклунд это домашний турнир, на котором она должна выкладываться на полную. Мирьям пребывает в отличных игровых кондициях и здорово играет на грунте. В этом сезоне она совершила прорыв и смогла выйти сначала в основную сетку «Ролан Гаррос», а затем уже на Уимблдоне прошла квалификацию. Прогресс идет от матча к матчу.
Мисаки Дои проводит слабый сезон. Всего лишь пять побед при четырнадцати поражениях. Да и на грунте японка выступает нелучшим образом. Отрицательная статистика за карьеру. Не получится показывать свой лучший теннис на данном покрытии.
Как итог считаю, что Бьорклунд сейчас играет совсем на другом уровне и на домашнем турнире должна стараться и показывать свой максимум. Поэтому стоит заиграть ее минусовую фору в данном противостоянии», — сказал Фомин.
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