«Торпедо» – «Факел»: эксперты назвали фаворита матча

9 июля состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Факел». Начало – не ранее 11:00 мск.

Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Игра пройдёт в Бронницах, где московское «Торпедо» проводит предсезонный сбор. Обе команды по итогам минувшего сезона вышли из ФНЛ в РПЛ.

Аналитики склоняются к победе московского клуба: поставить на «Торпедо» предлагается с коэффициентом 2.41. Успех «Факела» доступен за 3.07. На ничью дают коэффициент 3.20.

Эксперты не уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86.

Если забьют футболисты «Торпедо», сыграет коэффициент 1.24. Гол в исполнении «Факела» идёт с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73.

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Торпедо» — «Факел».

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» Суперкубок.