«Динамо-Брест» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Белорусский спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси «Динамо-Брест» – «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

«Брестское «Динамо» по-прежнему в подвале турнирной таблицы, но настроение у болельщиков слегка поднялось – в прошлом туре клуб с берегов Буга выцарапал победу в Витебске. Первую викторию в чемпионате, пускай и не по игре, но очень нужные три очка в копилку упали. Борьба за выживание началась!

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Жодинское «Торпедо» нынче в середине таблицы, но выглядит гораздо уверенней, нежели на весеннем отрезке. В пяти последних матчах с учётом кубкового – лишь одно поражение да четыре победы. Неделю назад «Слуцк» разгромили уверенно. Если сохранят подобный ход, то и до борьбы за места на пьедестале могут легко добраться, о чём в Жодино говорили до старта сезона. Отставание от идущего третьим минского «Динамо» составляет восемь очков.



Сложный матч для прогноза. У Бреста хватает проблем по-прежнему, но на своём поле «Динамо» попробует дать бой. Может быть, аккуратно вторым номером и от строгой обороны. Нет уверенности, что «Торпедо» легко продолжит собирать очки – всё-таки изъянов в позиционном наступлении тоже хватает. Думается, что будет тяжёлый матч для обеих сторон. Много голов не жду. У хозяев с этим проблемы, а если гости поведут в счёте, то наверняка перестроятся на сохранение результата. Моя ставка: тотал меньше 2.5 мяча».

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