«Карабах» — «Лех»: ставка Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Карабах» — «Лех» в квалификации Лиги чемпионов — 2022/2023.



Ставка: «Лех» не проиграет за 1.97.



«Матч квалификации Лиги чемпионов. На мой взгляд, очень интересная пара. В первом матче «Лех» выиграл с минимальным счётом. Могу уверенно сказать, что для польской команды Лига чемпионов — очень важная история.

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Все силы сейчас будут брошены на то, чтобы постараться пройти квалификацию. Матч с «Ракувом» за Суперкубок «Лех» уже играл не основным составом. Так что к гостевому матчу с «Карабахом» готовятся лучшие силы.



И для «Карабаха», у которого в составе есть и бразильцы, и Рамиль Шейдаев, хорошо нам известный, Лига чемпионов — хорошая цель. 1:0 в первом матче — счёт, который нам вообще ни о чём не говорит, никакой информации нам не даёт. Непонятно, как будет складываться ответная встреча. Но мне кажется, в плане опыта и, может быть, даже уверенности в собственных силах есть некоторое преимущество у «Леха».

Мне кажется, хорошая ставка — «Лех» не проиграет с коэффициентом 1.97. Велики шансы, что всё закончится ничьей и проходом польской команды дальше», — сказал Андронов.

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