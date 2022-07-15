Букмекеры оценили шансы «МЮ» победить «Мельбурн» после разгрома «Ливерпуля»

15 июля состоится товарищеский матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 13:05 мск.
Прогноз с коэффициентом 4.60 на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
Манкунианцы проведут вторую игру под руководством Эрика тен Хага. В первой встрече они разгромили «Ливерпуль» (4:0).
Матч пройдёт в Мельбурне (Австралия). «Манчестер Юнайтед» продолжает предсезонное турне в рамках подготовки к старту АПЛ.
Эксперты считают явным фаворитом английский клуб: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» предлагают с коэффициентом 1.47. Успех «Мельбурна» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.60.
Экс-советник «Спартака» Камоцци: цирк закончился, слава богу.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.
На гол в исполнении «Мельбурна» дают 1.38. Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.05.
На то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, дают коэффициент 2.48. Поставить на голы с обеих сторон можно за 1.50.
Тренер ЦСКА Федотов резко ответил Василию Уткину.
Агент Фомина: не верьте немецким СМИ.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».
Кварацхелия оформил дубль в дебютном матче за «Наполи».
- 15 июля 2022
-
10:00
-
09:04
-
08:16
-
07:32
-
06:19
- 14 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:37
-
04:29
- 13 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:34
-
07:17
-
06:00
-
03:38
- 12 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00