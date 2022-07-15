Букмекеры оценили шансы «МЮ» победить «Мельбурн» после разгрома «Ливерпуля»

15 июля состоится товарищеский матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 13:05 мск.

Прогноз с коэффициентом 4.60 на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

Манкунианцы проведут вторую игру под руководством Эрика тен Хага. В первой встрече они разгромили «Ливерпуль» (4:0).

Матч пройдёт в Мельбурне (Австралия). «Манчестер Юнайтед» продолжает предсезонное турне в рамках подготовки к старту АПЛ.

Эксперты считают явным фаворитом английский клуб: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» предлагают с коэффициентом 1.47. Успех «Мельбурна» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Экс-советник «Спартака» Камоцци: цирк закончился, слава богу.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.

На гол в исполнении «Мельбурна» дают 1.38. Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.05.

На то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, дают коэффициент 2.48. Поставить на голы с обеих сторон можно за 1.50.

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Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».

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