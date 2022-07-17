ЦСКА — «Урал»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

ЦСКА обыграл «Урал» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Итоговый счёт — 2:0.

Валерий Непомнящий не нашёл минусов в игре ЦСКА с «Уралом».

В первом тайме подопечные Владимира Федотова владели подавляющим преимуществом, однако из-за проблем с реализации открыть счёт смогли только перед самым перерывом.

На 45-й минуте Иван Обляков подхватил мяч у чужой штрафной и вывел ЦСКА вперёд. После перерыва рисунок игры изменился, клуб из Екатеринбурга стал чаще владеть мячом.

Несмотря на это, в середине второго тайма красно-синие удвоили преимущество с пенальти. Хорхе Карраскаль переиграл Илью Помазуна, точно пробив с 11-метровой отметки.

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