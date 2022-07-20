«Марибор» — «Шериф»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

20 июля состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и «Шерифом» из Молдавии. Начало встречи намечено на 21:15 мск.

Прогноз на матч «Марибор» — «Шериф» с коэффициентом 3.10.

Игра пройдёт в Мариборе (Словения) на стадионе «Людски врт». Команды выступают в пути чемпионов.

Эксперты считают шансы соперников практически равными. Поставить на успех «Шерифа» предлагается с коэффициентом 2.83, а победа «Марибора» оценена в 2.92. Заключить пари на ничью предлагается за 3.10.



Аналитики не ждут от встречи в Словении высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.49.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.

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