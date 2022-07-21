«Кайрат» — «Кишварда»: прогноз Cергея Пацая на матч отбора Лиги конференций

Бывший игрок национальной сборной Казахстана и «Кайрата», венгерский тренер Сергей Пацай дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Кайрат» — «Кишварда».

Ставка: победа «Кайрата» за 2.17.



«Кайрат» переживает тяжёлые времена, это связано с уходом ведущих футболистов. Самая главная потеря – Курбан Бекиевич Бердыев. Как воспользуется этим «Кишварда», покажет матч.

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Состав венгерской команды также покинули ведущие игроки, конечно, потери существенные. Как проявят себя новые футболисты, мы скоро увидим. В любом случае это очень опасный соперник, гости не стали слабее.



Знаю, как тяжело играть в Алма-Ате, тем более в июле. Добавим сюда акклиматизацию, разницу во времени и перелёт – все эти факторы, конечно, в пользу «Кайрата», но главное преимущество хозяев в другом. Во-первых, венгры не находятся в игровом тонусе (чемпионат ещё не стартовал), во-вторых, это первая встреча на международном уровне для «Кишварды», не имеющей опыта участия в таких матчах. Прошлый сезон команда провела очень уверенно, хорошо играя и дома, и на выезде, но сейчас предстоит совсем другой экзамен для венгров.



Чтобы добиться успеха, кайратовцам в атаке необходимо действовать агрессивно с первых минут, обрушить всю мощь на соперника, постараться забить быстрый гол, не забывая об обороне. «Кайрат» для меня – родной клуб, поэтому буду болеть за алматинцев. Думаю, матч закончится со счётом 2:0 в пользу хозяев поля», — сказал Пацай.



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