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«Арис» – «Гомель»: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Лиги конференций

«Арис» – «Гомель»: прогноз Николая Ходасевича на матч квалификации Лиги конференций
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Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Арис Салоники» – «Гомель».

Ставка: обе забьют за 3.20.

«Греческий «Арис» пока не провел ни одного официального матча в новом сезоне. Идет подготовка: трансферы, спарринги. Думается, что и поединки со скромным «Гомелем» лягут в общую канву набора формы – разница в классе команд ощутима. К тому же из-за санкций к белорусскому футболу обе встречи пройдут в Салониках.

В Греции к оппоненту минимальное внимание. Все смакуют переходы футболистов. В центре внимания ветеран Жервиньо со своим славным европейским прошлым. А еще из топовых игроков для «Ариса» Энди Грэй и Пап Шейк Диоп. Ну и по традиции для таких чемпионатов – ещё пять новобранцев в летнее трансферное окно.

«Гомель» отправился в Салоники после крупного домашнего поражения от «Минска» в чемпионате Беларуси – 0:3. Такое должно было случиться – слишком много матчей клубу с берегов Сожа откровенно фартило, что вылилось в продолжительную беспроигрышную серию. Теперь она закончилась.

Чем гомельчане могут удивить греков? Аргументов мало, но от «Ариса» как раз и стоит оттолкнуться. Имена не играют в футбол, особенно в первом официальном матче. Игрового баланса у греков точно пока нет, а значит, у гостей будет возможность контратаковать и пользоваться ошибками. А ошибки точно будут.

Конечно, на проход дальше «Гомель» наверняка не наиграет, но на гол в первом матче вполне может рассчитывать. Коэффициент отличный», — сказал Ходасевич.

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