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Выиграй джерси с автографами игроков «Авангарда» от Фонбет

Выиграй джерси с автографами игроков «Авангарда» от Фонбет
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Букмекерская компания Фонбет разыграет джерси с автографами игроков хоккейного клуба «Авангард» в новой акции. Голосуйте за лучший гол команды и участвуй в розыгрыше джерси с автографами игроков любимого клуба.

Правила очень просты: голосуйте за лучший гол «Авангарда» в сезоне КХЛ-2021/2022. Голосование пройдёт в три этапа:

  • первый этап — 20 по 23 июля;
  • полуфиналы — 24 и 25 июля;
  • финал — 26 июля.

Трех победителей акции выберут случайным образом после финального голосования. Участвуй в акции от Фонбет и выигрывай!

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