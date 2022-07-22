Выиграй джерси с автографами игроков «Авангарда» от Фонбет

Букмекерская компания Фонбет разыграет джерси с автографами игроков хоккейного клуба «Авангард» в новой акции. Голосуйте за лучший гол команды и участвуй в розыгрыше джерси с автографами игроков любимого клуба.

Правила очень просты: голосуйте за лучший гол «Авангарда» в сезоне КХЛ-2021/2022. Голосование пройдёт в три этапа:

первый этап — 20 по 23 июля;

полуфиналы — 24 и 25 июля;

финал — 26 июля.

Трех победителей акции выберут случайным образом после финального голосования. Участвуй в акции от Фонбет и выигрывай!