«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

25 июля в Набережных Челнах пройдёт матч 2-го тура Первой лиги между клубами «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск». Начало встречи намечено 20:00 мск.

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Аналитики отдают небольшое предпочтение дальневосточникам. Поставить на победу «СКА-Хабаровск» предлагается с коэффициентом 2.53. Успех «КАМАЗа» оценивается в 2.92. На ничью дают коэффициент 3.15.



Эксперты считают, что голов в матче «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» не будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66.

Если забьёт «КАМАЗ», сыграет коэффициент 1.39. Гол «СКА-Хабаровск» доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.90.

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