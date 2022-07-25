Брэндон Накашима — Джордан Томпсон: прогноз Сергея Фомина на матч в США 25 июля 2022 года

Профессиональный каппер и эксперт Сергей Фомин дал прогноз на теннисный матч турнира в Атланте Брэндон Накашима — Джордан Томпсон.
Медведев побил рекорд Марата Сафина.
Ставка: победа Накашимы с форой (-2) за 1.71.
«Накашима в прошлом году играл здесь в финале. Поэтому ему предстоит защита очков. С мотивацией не должно быть проблем. Да и игровая форма в последнее время радовала глаз. По крайней мере в травяной отрезок сезона американец смотрелся на очень высоком уровне. И как вишенкой на торте стал выход в 1/16 финала Уимблдона. Если удастся сохранить данные кондиции, то Брэндон вполне сможет бороться здесь за титул.
Томпсон здорово начал травяную серию турниров, выиграв титул в Сербитоне, и следом, уже на следующей неделе, дошёл до финала в Ноттингеме. А вот потом результаты резко пошли на спад, и у Джордана мало что получалось. Поэтому не до конца понятно, в какой форме он будет пребывать здесь и сейчас.
Как итог, считаю, что на данном отрезке сезона Накашима смотрится увереннее и интереснее. Поэтому предлагаю заиграть на него небольшую минусовую фору».
Павлюченкова объяснила, почему не собирается менять гражданство.
Россиянин Роман Сафиуллин выиграл челленджер в Нур-Султане.
«Феррари» пробила дно: обвинила Леклера и не извинилась перед Сайнсом.
Павлюченкова рассказала, как относится к Касаткиной после каминг-аута.
- 25 июля 2022
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
11:30
-
10:30
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
06:22
- 24 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 23 июля 2022
-
20:40
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:40
-
17:15