Брэндон Накашима — Джордан Томпсон: прогноз Сергея Фомина на матч в США 25 июля 2022 года

Профессиональный каппер и эксперт Сергей Фомин дал прогноз на теннисный матч турнира в Атланте Брэндон Накашима — Джордан Томпсон.

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Ставка: победа Накашимы с форой (-2) за 1.71.

«Накашима в прошлом году играл здесь в финале. Поэтому ему предстоит защита очков. С мотивацией не должно быть проблем. Да и игровая форма в последнее время радовала глаз. По крайней мере в травяной отрезок сезона американец смотрелся на очень высоком уровне. И как вишенкой на торте стал выход в 1/16 финала Уимблдона. Если удастся сохранить данные кондиции, то Брэндон вполне сможет бороться здесь за титул.



Томпсон здорово начал травяную серию турниров, выиграв титул в Сербитоне, и следом, уже на следующей неделе, дошёл до финала в Ноттингеме. А вот потом результаты резко пошли на спад, и у Джордана мало что получалось. Поэтому не до конца понятно, в какой форме он будет пребывать здесь и сейчас.



Как итог, считаю, что на данном отрезке сезона Накашима смотрится увереннее и интереснее. Поэтому предлагаю заиграть на него небольшую минусовую фору».

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