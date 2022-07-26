Ализе Корне — Анастасия Захарова: прогноз Сергея Фомина на матч в Праге 26 июля 2022 года

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Праге Ализе Корне — Анастасия Захарова.

Медведев побил рекорд Марата Сафина.

Ставка: тотал больше 2.5 брейка в первом сете за 1.67.

«Корне решила отдохнуть после удачного Уимблдона. Почти месяц не играла француженка. Ализе особо не жалует хардовый турнир в Праге и обычно пропускает его, отдавая предпочтение грунтовым соревнованиям.



Захарова уверенно прошла квалификацию к турниру. Оба матча выиграла в двух партиях. Анастасия в этом году здорово чувствует себя на хардовых кортах. Именно там она показывает свой лучший теннис. Соотношение побед и поражений 20-4. Конечно, это турниры серии ITF, но всё равно результаты впечатляют. Сейчас же есть хорошая возможность показать себя уже на более высоком уровне.



Считаю, что Корне может понадобиться время, чтобы войти в игру и нащупать нужный ритм. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 брейка в первом сете. Захарова вполне способна навязать борьбу на приёме, а в активности от Корне не приходится сомневаться. Уж свои шансы на приёме для брейка она точно найдёт. Смело играем этот вариант».

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