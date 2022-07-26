Наталья Вихлянцева — Линда Носкова: ставка Сергея Фомина на матч в Праге 26 июля 2022 года

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Праге Наталья Вихлянцева — Линда Носкова.

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Ставка: тотал больше 2.5 брейка в первом сете за 1.82.

«Вихлянцева существенно сдала за последние три сезона. Как в игровых компонентах, так и в рейтинге. Наталья не смогла пройти квалификацию к турниру. Но попала в основную сетку как лаки-лузер. Это случилось после того, как снялась Мухова. Вообще, в Праге россиянка раньше показывала хороший теннис. В 2019 году она выходила в четвертьфинал, а в 2017 и в 2018 годах играла в 1/16 финала. Сейчас же лишь временами Вихлянцева показывает стабильный теннис.



Носкова входит в число лучших юниоров женского тура. В этом году чешка идёт с балансом побед и поражений 29-9. Линда уже переросла уровень ITF и пробует свои силы на более престижных турнирах. Например, в Макарске в начале июня она смогла дойти до полуфинала. Чешка обладает огромным игровым потенциалом.



Для ставки меня привлёк вариант на тотал больше 2.5 брейка в первом сете. Вихлянцева играет нестабильно на своей подаче и часто делает двойные ошибки. Потом ей приходится активничать на приёме, и за счёт этого в её матчах можно наблюдать большое количество брейков. Попробуем заиграть данный вариант».

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