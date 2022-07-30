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«РБ Лейпциг» — «Бавария»: фрибет до 3500 рублей за прогноз на матч Суперкубка Германии

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: фрибет до 3500 рублей за прогноз на матч Суперкубка Германии
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30 июля пройдёт матч за Суперкубок Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало — в 21:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 3500 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Оставь прогноз на победителей Суперкубков Англии, Германии и Франции на странице акции.

2. Зарегистрируйся в «Фонбет» и пройди идентификацию.

2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.

За регистрацию ты гарантированно получишь бонус в размере 2000 рублей. Кроме того, букмекер добавит тебе по 500 рублей за каждый точный прогноз. Общая сумма фрибета может достигнуть 3500 рублей. Чем больше верно угаданных исходов, тем выше бонус!

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