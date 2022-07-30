«РБ Лейпциг» — «Бавария»: фрибет до 3500 рублей за прогноз на матч Суперкубка Германии

30 июля пройдёт матч за Суперкубок Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало — в 21:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 3500 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!



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