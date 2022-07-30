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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч за Суперкубок Англии

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч за Суперкубок Англии
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: чего ждать от Суперкубка Англии.

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.83.

«Прекрасное открытие сезона в Англии. Что может быть лучше встречи двух сильнейших команд прошлого сезона! Речь, наверное, не только об Англии, но и о Европе, пусть «Реал» в Лиге чемпионов прошёл и тех и других. Но на дистанции «Ман Сити» и «Ливерпуль» кажутся более мощными командами.

Есть изменения в составах. «Ливерпуль» отпустил Мане в «Баварию», но теперь у него есть Нуньес, взятый за серьёзные деньги у «Бенфики». Он будет бороться за место в составе с Диасом, Жотой и Фирмино, который выздоровел и готов показывать лучший футбол. «Сити» отпустил Стерлинга, Жезуса и Зинченко, выручив сильно больше € 100 млн. Впервые на моей памяти такие серьёзные продажи у «Сити». Но и без трат никуда — приобрели опорника Филлипса и, конечно же, Холанда.

Не думаю, что в предсезонном матче, пусть и за трофей, команды будут закрываться. Мы помним, какими насыщенными были матчи «Сити» и «Ливерпуля» в прошлом сезоне, всегда масса голов. Считаю, что и на этот раз будет нечто подобное. Но предпочтение отдаю команде Гвардиолы. Мне кажется, что потерю Мане не сразу удастся восполнить. И должны быть посвежее игроки «Сити», они меньше играли. После возвращения из Штатов отдыхали. А «Ливерпуль» после гастролей в Азии уже два матча провёл.

Выберу вариант — «Ман Сити» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча».

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