«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Холанд и Гвардиола проявят ограниченность Клоппа

30 июля состоится финальный матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу клуба из Манчестера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на финал Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на финал Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (30.07.2022)

Очередное противостояние сильнейших клубов Англии и их гениальных наставников, а именно Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы, обещает получиться невероятно интересным. На кону стоит Суперкубок Англии, что гарантирует высокий накал страстей. Матч состоится на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Зачастую финальные встречи не получаются результативными. Но грядущая игра, несмотря на статус, наверняка ознаменуется солидным количеством голов. Как мы помним, за 38 матчей минувшего розыгрыша АПЛ «горожане» отметились 99 голами. Мерсисайдцы за этот же период наколотили не сильно меньше — 94 мяча.



Столь потрясающей статистики команды достигли различными путями. Главным виновником успеха «Манчестер Сити» можно смело назвать Хосепа Гвардиолу, который за много лет работы в клубе поставил красивейшую командную и всегда доминирующую, то есть строящуюся на контроле мяча, игру.

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Это, само собой, никак не отменяет мастерства подопечных испанского тренера. Техничнейшие футболисты вроде Кевина Де Брёйне, Джека Грилиша, Рияда Мареза, Фила Фодена или Бернарду Силвы тоже заслуживают похвалы. Тем не менее тактическое превосходство Гвардиолы над многими другими наставниками восхищает куда больше и бросается в глаза.

Весь прошлый сезон специалист обходился по сути без центрфорварда. Габриэл Жезус на острие атаки выступал, откровенно говоря, не лучшим образом. А других профильных игроков на данную позицию у Гвардиолы попросту не было. В межсезонье ситуация радикально изменилась. «Манчестер Сити» приобрёл у дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



Усиление очень качественное. Об этом буквально кричит статистика норвежца. За 89 встреч в составе клуба из Дортмунда нападающий отметился 86 голами и 23 голевыми передачами. За «горожан» дебютировал совсем недавно, в товарищеском матче с «Баварией». К слову, уже на 12-й минуте забил гол, который впоследствии стал победным. Поможет ли Холанд Хосепу Гвардиоле с ходу выиграть трофей?



У самого титулованного клуба Англии тоже солидное количество именитых игроков. Однако ряды лидеров относительно недавно сильно поредели. В межсезонный перерыв Садио Мане ушёл в мюнхенскую «Баварию». А Диогу Жота выбыл на неопределённый срок из-за рецидива травмы подколенного сухожилия, полученной в конце прошлого сезона.

Хотя самой серьёзной потерей красных в преддверии матча с «Ман Сити» является Алисон Бекер. Голкипер, многократно спасавший свою команду не только от пропущенных мячей, но и от поражений в прошлом сезоне, не сможет сыграть раньше чем 6 августа в матче первого тура АПЛ с «Фулхэмом». В грядущем матче его место займёт третий голкипер команды — 35-летний испанец Адриан.

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Ко всему прочему, в межсезонье «Ливерпуль» покинули Такуми Минамино и Дивок Ориги. У Юргена Клоппа в наличии остались только четыре нападающих — лучший бомбардир минувшего розыгрыша АПЛ Мохамед Салах, Луис Диас, Дарвин Нуньес и Роберто Фирмино. По некоторой информации, последний также планирует уйти в другой клуб.



Добавить креатива и попытаться обхитрить Гвардиолу теперь будет очень нелегко. К тому же Дарвину Нуньесу наверняка потребуется немало времени на адаптацию в новом коллективе. Как известно, игрок не провёл ещё ни одного официального матча за мерсисайдцев. На сборах проявил себя, строго говоря, сомнительно.



До и после товарищеской встречи с «Лейпцигом», в которой оформил покер, нападающий отличался только со знаком «минус». Игрок часто терял мяч на ровном месте, не попадал по нему из выгодных позиций и отдавал неточные пасы. При таком раскладе «Манчестер Сити» выглядит фаворитом предстоящего матча. Да и очередного розыгрыша АПЛ в целом. Мы бы проверили П2 за коэффициент 2.40.

В трёх из четырёх последних сезонов клуб из Манчестера непременно становился чемпионом Англии. Один раз ему помешал выиграть золотые медали первенства как раз «Ливерпуль». Однако в новом мерсисайдцы вряд ли смогут составить конкуренцию «горожанам». У Хосепа Гвардиолы и Эрлинга Холанда, на наш взгляд, есть все шансы переписать футбольную историю на свой лад. Их команда выглядит сильнее прочих.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля 2022 года

«Ливерпуль» терпит серьёзнейшие кадровые потери и толком не может положиться на приобретённого в межсезонье Дарвина Нуньеса. Уругваец пока совсем не внушает доверия. В отличие от Эрлинга Холанда, который в дебютном же матче за «Манчестер Сити» помог обыграть «Баварию». Результативность норвежца за дортмундскую «Боруссию», мастерство состава и стратегическое превосходство Хосепа Гвардиолы делают «горожан» фаворитами встречи. Думаем, номинальные гости окажутся сильнее.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 2.40.

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