«ПСЖ» — «Нант»: прогноз и ставка Павла Занозина на матч за Суперкубок Франции 31 июля

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Нант» в рамках финала Суперкубка Франции.
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Ставка: обе забьют за 1.72.
«Нант» нужно похвалить за прошлый сезон – команда выиграла Кубок Франции и заняла довольно высокое девятое место в чемпионате.
У «ПСЖ» большая перестройка – Кристоф Галтье теперь главный тренер. Пришли молодые и перспективные ребята на будущее, но настоящее — это всё равно Мбаппе, Месси, Неймар, Верратти и т.д.
Мне кажется, что Суперкубок, как обычно, будет красивым и ярким. «Нант» не будет цепляться во что бы то ни стало за 0:0 в основное время и постарается сыграть в приличный футбол, тем более что состав у «Нанта» тоже хороший.
Короче говоря, думаю, что «Нант» не будет здесь слишком слаб и забьёт. «ПСЖ» тоже, естественно, забьёт. Мой выбор – обе забьют».
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