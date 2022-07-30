«ПСЖ» — «Нант». Лионель Месси исправит ошибки прошлого

31 июля состоится финальный матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Нант». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех клуба из Нанта оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью в основное время принимаются за 5.50.

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Коэффициенты букмекеров на финал Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Нант» 31 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Нант» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на финал Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Нант» (31.07.2022)

Меньше чем через неделю стартует новый розыгрыш регулярного чемпионата Франции. Перед этим, а именно 31 июля, состоится финальный матч за Суперкубок Франции, в котором померяются силами победители прошлогодних розыгрышей Лиги 1 и Кубка Франции — «ПСЖ» и «Нант» соответственно. Противостояние пройдёт на стадионе «Блюмфильд» в городе Тель-Авив, Израиль.

Несмотря на успех в первенстве, прошлый сезон, пожалуй, нельзя считать удачно сложившимся для «ПСЖ». Обладая поистине звёздным составом, клуб потерпел фиаско в Лиге чемпионов и Кубке Франции. В обоих случаях добрался только до 1/8 финала, где уступил мадридскому «Реалу» и «Ницце» соответственно. Кроме того, проиграл в финале Суперкубка Франции «Лиллю» (0:1).

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Ультрас парижан остались крайне недовольны результатами и выступлениями игроков. Болельщиков вполне можно понять. Присоединившийся к коллективу в прошлое межсезонье семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси провёл худший за последние 15 лет сезон на клубном уровне. А Неймар и Серхио Рамос будто вовсе не хотели играть и часто пребывали в лазарете.



Пожалуй, единственный, кто порадовал — Килиан Мбаппе. Нападающий принял участие в 45 матчах за «ПСЖ» во всех официальных турнирах, где отметился 38 голами и 26 результативными передачами. Несмотря на интерес «Реала», форвард решил остаться в клубе из Парижа, заключив контракт ещё на три года.

Вот только в грядущем матче француз участия не примет. Однако вряд ли это отразится на итоге. В межсезонье красно-синие очень сильно преобразились. Начнём с должности главного тренера. Её занял Кристоф Галтье. Да-да, тот самый, который во главе «Лилля» отобрал в позапрошлом розыгрыше Лиги 1 золотые медали как раз у «ПСЖ».



В прошлом сезоне Галтье насолил парижанам уже во главе «Ниццы». Как мы уже отметили ранее, выбил их из Кубка Франции. Наставник обладает опытом успешного руководства французскими командами и умением раскрывать таланты. С ним «ПСЖ», возможно, сможет даже замахнуться на требл — то есть на победу в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов.

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Также клуб из Парижа заключил контракты с весьма перспективными игроками — полузащитником Виктором Феррейрой, лучшим бомбардиром «Реймса» Уго Экитике и 24-летним французским защитником «Лейпцига» Норди Мукиэле. В ближайшем будущем планируется ещё несколько подобных качественных трансферов.

Кроме того, последовали дисциплинарные изменения, которые наверняка вернут в лучшую форму и мотивируют Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Неймара и не только. Новые правила ввёл, разумеется, Галтье. Наставник запретил игрокам опаздывать на тренировки без уважительной причины и пользоваться телефонами во время приёма пищи.

«Нант», в свою очередь, завершил минувший розыгрыш чемпионата Франции на девятой строчке в турнирной таблице. Примечательно, что за 38 матчей соревнования одержал только 15 побед. Также 10 раз сыграл вничью, а поражений потерпел целых 13 штук. Удивительно, как с такой вопиющей нестабильностью сумел преуспеть в Кубке Франции.

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Впрочем, до полуфинала ему попадались проходные оппоненты. Затем очень подфартило обыграть «Монако» Александра Головина. В основное время встреча закончилась мирным исходом (2:2), хотя монегаски смотрелись на порядок лучше. А в серии послематчевых пенальти «канарейки» попросту оказались удачливее — 4:2. В финале также не без везения одолели «Ниццу» (1:0).



Для победы в предстоящем противостоянии одной фортуны мало. В первую очередь нужен крепкий состав, которого у клуба из Нанта, само собой, нет. Да и откуда бы ему взяться? В отличие от «ПСЖ», «канарейки» не славятся популярностью и наличием солидных финансов. В позапрошлом сезоне они чудом избежали вылета в Лигу 2. Думается, конкуренцию парижанам сумеют составить ещё не скоро.



Полагаем, номинальные хозяева одержат верх. Но больше четырёх забитых мячей на две команды, думается, ждать не стоит. Во-первых, это финал. А финалы редко получаются результативными. Во-вторых, не будет Килиана Мбаппе. Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит победа «ПСЖ» через тотал меньше 4.5 мяча. Коэффициент — 1.87.

Внимание многих болельщиков наверняка будет приковано к Лионелю Месси. Сейчас ходит много разговоров о трансфере 35-летнего футболиста обратно в «Барселону». Возможно, в следующем сезоне он вернётся в клуб из Каталонии и даже завершит там карьеру. Однако пока что об этом думать и говорить определённо рано.



Перед форвардом на данный момент стоит новый, непростой вызов — адаптация к стратегии Галтье и грядущий матч за титул без Килиана Мбаппе на острие атаки. Будет непросто, но мы склонны доверять таланту и опыту аргентинца. Полагаем, история прошлого сезона не повторится. Ждём от Месси лучших выступлений и достижений.

Прогноз и ставки на матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Нант» 31 июля 2022 года

«ПСЖ» обладает более именитым и мастеровитым составом. В межсезонье он усилился ещё и перспективными игроками с тренером. Думается, в предстоящем матче выиграет в основное время. Как мы выяснили, «Нант» не без удачи завоевал Кубок Франции. На данный момент он является обычным и при этом нестабильным середняком Лиги 1. Хорошо для «канареек» то, что Мбаппе не примет участия в матче. Иначе финал мог бы превратиться в избиение. Как бы там ни было, ждём победы парижан и не ждём слишком много голов.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.87.

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