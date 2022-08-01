«Крылья Советов» — «Торпедо»: результат матча чемпионата России, кто выиграл, какой счёт

«Крылья Советов» и «Торпедо» сыграли вничью в третьем туре чемпионата России. Игра состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».

Итоговый счёт — 1:1. В середине первого тайма Давид Караев в касание в прыжке переправил мяч в ворота после передачи Артёма Самсонова, выведя москвичей вперёд.

От поражение самарцев на 68-й минуте спас Владислав Шитов. В оставшееся время счёт не изменился.



«Торпедо» набрало первое очко после возвращения в элитный дивизион чемпионата России, они располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

«Крылья Советов» набрали четыре балла, клуб из Самары находится на девятой строчке.

В четвёртом туре Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» в родных стенах встретятся с московским «Динамо», а «Торпедо» дома сыграет с «Химками».

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