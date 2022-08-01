«Крылья Советов» — «Торпедо»: результат матча чемпионата России, кто выиграл, какой счёт

«Крылья Советов» и «Торпедо» сыграли вничью в третьем туре чемпионата России. Игра состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
Итоговый счёт — 1:1. В середине первого тайма Давид Караев в касание в прыжке переправил мяч в ворота после передачи Артёма Самсонова, выведя москвичей вперёд.
От поражение самарцев на 68-й минуте спас Владислав Шитов. В оставшееся время счёт не изменился.
«Торпедо» набрало первое очко после возвращения в элитный дивизион чемпионата России, они располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.
«Крылья Советов» набрали четыре балла, клуб из Самары находится на девятой строчке.
В четвёртом туре Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» в родных стенах встретятся с московским «Динамо», а «Торпедо» дома сыграет с «Химками».
Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» конкурирует в РПЛ только сам с собой.
Федотов объяснил, как ЦСКА упустил победу над «Пари НН» со счёта 2:0.
Абаскаль назвал причины разгромной победы «Спартака» над «Оренбургом».
Александр Мостовой оскорбил нападающего ЦСКА Заболотного.
- 1 августа 2022
-
06:00
-
05:15
-
04:07
-
03:11
-
02:18
- 31 июля 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
06:00
- 30 июля 2022
-
20:30
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
13:45
-
13:00