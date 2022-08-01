Кэйти Бултер — Каролина Плишкова: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Сан-Хосе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Сан-Хосе Кэйти Бултер — Каролина Плишкова.
Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.82.
«Рассмотрим матч первого круга на турнире в Сан-Хосе, где скрестят свои ракетки Кэйти Бултер и Каролина Плишкова.
Энди Маррей высказался о ситуации в Украине.
Плишкова в далеком 2015 году играла здесь в финале. После этого Каролина игнорировала данный турнир и ни разу больше не появилась в основной сетке. Сейчас же ситуация совсем иная, и ей нужно обязательно набирать форму, чтобы скрасить слабый сезон.
Бултер два раза обыгрывала Плишкову в этом году. Случилось это на травяных кортах.
В обоих матчах Кэйти отыгрывалась по счету и прикладывала немало усилий для достижения победы. Сейчас условия будут носить другой характер. Уже не будет такой домашней поддержки у британской теннисистки. Посмотрим, как она справится с чешкой без этого существенного фактора.
Учитывая активные приемы обеих теннисисток, предлагаю рассмотреть вариант на тотал больше 2.5 брейка в 1-м сете. Часто случаются провалы на своих геймах, и именно этот фактор может стать ключевым», — сказал Фомин.
Даниил Медведев рассказал о битве за звание первой ракетки мира.
Анастасия Потапова поднялась на 8 позиций в чемпионской гонке WTA.
Украинка Могучих: Ласицкене написала после ЧМ-2022, но легче от этого не стало.
Интриги больше нет: Ферстаппен снова станет чемпионом Формулы-1.
- 1 августа 2022
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:43
-
07:22
-
06:00
-
05:15
-
04:07
-
03:11
-
02:18
- 31 июля 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
06:00
- 30 июля 2022
-
20:30
-
18:45
-
18:00