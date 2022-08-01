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Кэйти Бултер — Каролина Плишкова: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Сан-Хосе

Кэйти Бултер — Каролина Плишкова: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Сан-Хосе
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Сан-Хосе Кэйти БултерКаролина Плишкова.

Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.82.

«Рассмотрим матч первого круга на турнире в Сан-Хосе, где скрестят свои ракетки Кэйти Бултер и Каролина Плишкова.

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Плишкова в далеком 2015 году играла здесь в финале. После этого Каролина игнорировала данный турнир и ни разу больше не появилась в основной сетке. Сейчас же ситуация совсем иная, и ей нужно обязательно набирать форму, чтобы скрасить слабый сезон.

Бултер два раза обыгрывала Плишкову в этом году. Случилось это на травяных кортах.
В обоих матчах Кэйти отыгрывалась по счету и прикладывала немало усилий для достижения победы. Сейчас условия будут носить другой характер. Уже не будет такой домашней поддержки у британской теннисистки. Посмотрим, как она справится с чешкой без этого существенного фактора.

Учитывая активные приемы обеих теннисисток, предлагаю рассмотреть вариант на тотал больше 2.5 брейка в 1-м сете. Часто случаются провалы на своих геймах, и именно этот фактор может стать ключевым», — сказал Фомин.

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