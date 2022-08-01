Кэйти Бултер — Каролина Плишкова: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Сан-Хосе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Сан-Хосе Кэйти Бултер — Каролина Плишкова.



Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.82.



«Рассмотрим матч первого круга на турнире в Сан-Хосе, где скрестят свои ракетки Кэйти Бултер и Каролина Плишкова.

Энди Маррей высказался о ситуации в Украине.

Плишкова в далеком 2015 году играла здесь в финале. После этого Каролина игнорировала данный турнир и ни разу больше не появилась в основной сетке. Сейчас же ситуация совсем иная, и ей нужно обязательно набирать форму, чтобы скрасить слабый сезон.



Бултер два раза обыгрывала Плишкову в этом году. Случилось это на травяных кортах.

В обоих матчах Кэйти отыгрывалась по счету и прикладывала немало усилий для достижения победы. Сейчас условия будут носить другой характер. Уже не будет такой домашней поддержки у британской теннисистки. Посмотрим, как она справится с чешкой без этого существенного фактора.



Учитывая активные приемы обеих теннисисток, предлагаю рассмотреть вариант на тотал больше 2.5 брейка в 1-м сете. Часто случаются провалы на своих геймах, и именно этот фактор может стать ключевым», — сказал Фомин.

Даниил Медведев рассказал о битве за звание первой ракетки мира.



Анастасия Потапова поднялась на 8 позиций в чемпионской гонке WTA.



Украинка Могучих: Ласицкене написала после ЧМ-2022, но легче от этого не стало.



Интриги больше нет: Ферстаппен снова станет чемпионом Формулы-1.