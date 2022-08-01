Эксперты назвали фаворита РПЛ после 3-го тура

Вчера в РПЛ завершился 3-й тур. Теперь в лиге нет ни одной команды, которая не потеряла бы очки. Лидируют три команды: у «Зенита», ЦСКА и «Спартака» по 7 очков.
Юрий Сёмин: «Спартак» борется за чемпионство.
Аналитики считают явным фаворитом «Зенит», на победу команды Сергея Семака можно сделать ставку с коэффициентом 1.35. Шансы двух других лидеров — московских ЦСКА и «Спартака» — оценили коэффициентом 10.00. Кстати, раньше на эти клубы можно было сделать ставку за 15.00.
Вероятность того, что чемпионом станет «Динамо», аналитики оценили коэффициентом 15.00. Пока у бело-голубых в активе 5 очков. За 25.00 можно сделать ставку на «Сочи», южанам в стартовых турах удалось набрать 6 баллов.
Шансы «Локомотива» букмекеры оценили цифрой 40.00. Москвичи стартовали неудачно — всего 2 очка в первых трех матчах.
На «Краснодар» и «Ростов» дают коэффициент 100.00. Ростовчане на старте набрали 5 очков, краснодарцы — 4.
Федун: «Спартаку» сейчас не нужен спортивный директор.
Валерий Карпин жёстко раскритиковал Fan ID.
Криштиану Роналду коротко высказался о первом матче в сезоне за «МЮ».
Ашот Хачатурянц станет президентом «Спартака» вместо Федуна.
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