Эксперты назвали фаворита РПЛ после 3-го тура

Вчера в РПЛ завершился 3-й тур. Теперь в лиге нет ни одной команды, которая не потеряла бы очки. Лидируют три команды: у «Зенита», ЦСКА и «Спартака» по 7 очков.

Юрий Сёмин: «Спартак» борется за чемпионство.

Аналитики считают явным фаворитом «Зенит», на победу команды Сергея Семака можно сделать ставку с коэффициентом 1.35. Шансы двух других лидеров — московских ЦСКА и «Спартака» — оценили коэффициентом 10.00. Кстати, раньше на эти клубы можно было сделать ставку за 15.00.



Вероятность того, что чемпионом станет «Динамо», аналитики оценили коэффициентом 15.00. Пока у бело-голубых в активе 5 очков. За 25.00 можно сделать ставку на «Сочи», южанам в стартовых турах удалось набрать 6 баллов.



Шансы «Локомотива» букмекеры оценили цифрой 40.00. Москвичи стартовали неудачно — всего 2 очка в первых трех матчах.

На «Краснодар» и «Ростов» дают коэффициент 100.00. Ростовчане на старте набрали 5 очков, краснодарцы — 4.

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